ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

Александр Рожков

А Газпром достояние страны? А кому принадлежит страна? А, кроме антисоветчицы Поплавской, не кому об этом задать вопрос? А где наши радетели за народ? Да, помимо всего прочего, их здесь не публикуют. На этом сайте любят антисоветчиков, таких как Макаренко.