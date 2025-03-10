Яна Поплавская: Не два миллиона рублей, даже не 20 миллионов. А два МИЛЛИАРДА и двести МИЛЛИОНОВ И 768 тысяч 400 РУБЛЕЙ.
ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...
Комментарии
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Александр Рожков
А Газпром достояние страны? А кому принадлежит страна? А, кроме антисоветчицы Поплавской, не кому об этом задать вопрос? А где наши радетели за народ? Да, помимо всего прочего, их здесь не публикуют. На этом сайте любят антисоветчиков, таких как Макаренко.
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