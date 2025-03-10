Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Евстафьев
    Если нет воспитания, то бесполезно наказание. В обществе материалистов нет единой морали, нет и любви к ближнему, нет...Удивительный приг...
  • alik3456 Джексон
    Такие же как они...Удивительный приг...
  • alik3456 Джексон
    Даже без рук играет , только одним большим пальцем...Не актёры, а попр...

ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

ГАЗПРОМ, потерявший последнюю совесть...

Яна Поплавская:  Не два миллиона рублей, даже не 20 миллионов. А два МИЛЛИАРДА и двести МИЛЛИОНОВ И 768 тысяч 400 РУБЛЕЙ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
А Газпром достояние страны? А кому принадлежит страна? А, кроме антисоветчицы Поплавской, не кому об этом задать вопрос? А где наши радетели за народ? Да, помимо всего прочего, их здесь не публикуют. На этом сайте любят антисоветчиков, таких как Макаренко.
Ответить
18 час.
наверх