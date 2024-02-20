В ХМАО будут бесплатно стерилизовать домашних питомцев. Список

В последний вторник февраля государственные ветклиники ХМАО будут бесплатно стерилизовать питомцев. Окружная ветеринарная служба сообщила, что акция приурочена ко Всемирному дню стерилизации (кастрации) домашних животных.
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