Больше половины россиян избирательно читают отзывы о товарах и услугах

Более трети — 36% — опрошенных россиян признались, что часто забывают оставлять отзывы об оказанной услуге или покупке, тогда как 37% считают этот процесс слишком сложным и не хотят тратить на него время.
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