Полиция обнаружила схрон ВСУ в Геническом районе

В тайнике находились компоненты для взрывных снарядов.Пресс-служба ГУ МВД Херсонской области сообщила об обнаружении в посёлке Рыково Генического района схрона ВСУ с элементами взрывчатых боеприпасов и патроны.
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