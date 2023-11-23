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Полиция обнаружила схрон ВСУ в Геническом районе

Полиция обнаружила схрон ВСУ в Геническом районе

В тайнике находились компоненты для взрывных снарядов.Пресс-служба ГУ МВД Херсонской области сообщила об обнаружении в посёлке Рыково Генического района схрона ВСУ с элементами взрывчатых боеприпасов и патроны.

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