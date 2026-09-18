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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» не поздравил Овечкина с днем рождения в соцсетях, но отметил 41-летие форварда на сайте. Под одним из постов про Александра было оставлено 2 тысячи комментариев

«Вашингтон» не стал поздравлять капитана команды Александра Овечкина с днем рождения в социальной сети.

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