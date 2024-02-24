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    Хохол- сдавайся!Плененный в Авдее...

Артамонов: спецслужбы проверяют видео пожара на НЛМК в соцсетях

РИАМО - 24 фев. Спецслужбы проверяют опубликованные в социальных сетях видеозаписи с места пожара на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщил губернатор Липетской области Игорь Артамонов в своем Telegram.

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