Артамонов: спецслужбы проверяют видео пожара на НЛМК в соцсетях

РИАМО - 24 фев. Спецслужбы проверяют опубликованные в социальных сетях видеозаписи с места пожара на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщил губернатор Липетской области Игорь Артамонов в своем Telegram.
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