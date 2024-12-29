Такие игры больше не могут быть эксклюзивами одной консоли: Продюсер Square Enix высказался о продажах Final Fantasy VII Rebirth23 января Square Enix выпустит Final Fantasy VII Rebirth на ПК — менее чем через год после консольного релиза.
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