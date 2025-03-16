Команду Трусовой лишили победы в эстафете на Кубке Первого канала после жалобы Загитовой

Турнир проходит в Челябинске. По итогам трех видов командной эстафеты (преодоление препятствий, сольные прыжки, шаги) команда Анны Щербаковой набрала 7 баллов, команда Александры Трусовой – 6, команда Алины Загитовой – 5.
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