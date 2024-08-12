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Онколог рассказал, что головные боли могут быть симптомом рака мозга

Онколог рассказал, что головные боли могут быть симптомом рака мозга

Головная боль может быть вызвана различными причинами.Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал NEWS.

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