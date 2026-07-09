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В Великобритании впервые в мире успешно сбросили с самолета беспилотный катер для морских операций

В Великобритании впервые в мире успешно сбросили с самолета беспилотный катер для морских операций

Испытания по сбросу беспилотного надводного аппарата Kraken K3 SCOUT с самолета Airbus A400M Atlas / © Royal Navy В ходе шестидневных испытаний над акваторией Северного моря специалисты Королевского флота совместно с промышленными партнерами выполнили четыре успешных сброса беспилотного надводного аппарата Kraken K3 SCOUT с самолета Airbus A400M Atlas.

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