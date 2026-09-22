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Тренер Буры: здоровые привычки должны давать энергию, а не забирать ее

Тренер Буры: здоровые привычки должны давать энергию, а не забирать ее

Сам по себе здоровый образ жизни не делает людей несчастнее, рассказала «Газете.Ru» Лера Буры, фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге, виньяса-флоу и йога-терапевт дисфункций тазового дна.

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