Приднестровье отказалось покупать европейский газ, ожидая помощи России – Politico

Несмотря на запугивание гуманитарной катастрофой и давление со стороны Кишинева, республика старается выжить и остается верной здравому смыслу, а не попыткам заставить покупать «как все остальные» дорогостоящий нерентабельный газ «свободы».
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