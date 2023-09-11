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Зеленский убил 17 человек ради спектакля для Блинкена: Запад разоблачил вранье Киева об «ужасном российском ударе»

Зеленский убил 17 человек ради спектакля для Блинкена: Запад разоблачил вранье Киева об «ужасном российском ударе»

Беда для Зеленского пришла оттуда, откуда он не ждал. Западные пропагандисты, которые работают на Киевский режим, публично опровергли его слова.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Его как уважающего себя еврея попросили и он как уважающий себя еврей, прошу заметить, не пархатый не мохнатый а очень образованный и?? Еблысь ракетой по своим. Просто КВН.
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12 час.
Вадим Ебург
почему тысячи русских и украинских людей убивать можно, а зеленского и верхушку ВСУ нет? Ведь без них явно можно было давно всё закончить
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2 час.
Александр Лагуткин
Нужно целенаправленно уничтожать верхушку укррейха всеми возможными средствами.   Остальные сами разбегутся.
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1 час.

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