Зеленский убил 17 человек ради спектакля для Блинкена: Запад разоблачил вранье Киева об «ужасном российском ударе»

ОТ Олег Тимофеев Его как уважающего себя еврея попросили и он как уважающий себя еврей, прошу заметить, не пархатый не мохнатый а очень образованный и?? Еблысь ракетой по своим. Просто КВН.

Вадим Ебург почему тысячи русских и украинских людей убивать можно, а зеленского и верхушку ВСУ нет? Ведь без них явно можно было давно всё закончить