Зеленский убил 17 человек ради спектакля для Блинкена: Запад разоблачил вранье Киева об «ужасном российском ударе»
Беда для Зеленского пришла оттуда, откуда он не ждал. Западные пропагандисты, которые работают на Киевский режим, публично опровергли его слова.
Комментарии
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Его как уважающего себя еврея попросили и он как уважающий себя еврей, прошу заметить, не пархатый не мохнатый а очень образованный и?? Еблысь ракетой по своим. Просто КВН.
почему тысячи русских и украинских людей убивать можно, а зеленского и верхушку ВСУ нет? Ведь без них явно можно было давно всё закончить
Нужно целенаправленно уничтожать верхушку укррейха всеми возможными средствами. Остальные сами разбегутся.
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