Генменеджер «Аризоны»: «Дурзи – надежный двусторонний защитник. У него хорошее видение площадки. С нетерпением ждем его появления в составе»

«Койотис» выменяли защитника у «Лос-Анджелеса» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024. «Шон – надежный двусторонний защитник, у которого хорошее видение площадки и который вносит свой вклад в атаку.
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