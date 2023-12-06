Врач Тяжельников рассказал, что народные средства для горла нужно использовать с особой осторожностью

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с изданием «Москва 24» рассказал, что народные средства для горла нужно использовать с особой осторожностью.
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