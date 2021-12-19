Борис Гуркин: «Нужно жить по законам физкультуры»

Легкая атлетика, волейбол, бокс, стрельба… — Борис Гуркин пробовал себя в самых разных видах спорта. Правда, профессиональным спортсменом так и не стал.
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