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Борис Гуркин: «Нужно жить по законам физкультуры»

Борис Гуркин: «Нужно жить по законам физкультуры»

Легкая атлетика, волейбол, бокс, стрельба… — Борис Гуркин пробовал себя в самых разных видах спорта. Правда, профессиональным спортсменом так и не стал.

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