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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Турчак направил почти 10 млн рублей на топливо для удаленных сел Республики Алтай

Турчак направил почти 10 млн рублей на топливо для удаленных сел Республики Алтай

Закупка топлива позволит обеспечить стабильную работу энергообъектов Власти Республики Алтай направят почти 10 млн рублей на дополнительную закупку топлива для удаленных населенных пунктов Турочакского и Улаганского районов.

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