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Тренер Израиля Бен-Шимон о словах Соломона про ирландцев: «С обеих сторон было сказано много такого, что не стоило говорить. Манор – прекрасный человек»

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон прокомментировал слова Манора Соломона об игроках команды Ирландии .

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