Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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США открыли окно Овертона, а Россия им воспользовалась: хуситы громят флот англосаксов российским оружием?

США открыли окно Овертона, а Россия им воспользовалась: хуситы громят флот англосаксов российским оружием?

2 марта в Красном море после атаки хуситов затонул британский сухогруз MV Rubymar. Судно было атаковано двумя противокорабельными баллистическими ракетами.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Совершенно справедливо.Им можно,а России нет?Враг несёт потери без единого выстрела с нашей стороны-вот это главное.Мочить эту сволоту там,где это только возможно.Хорошо бы ещё до их авианосцев добраться.
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1 д.
Yura Gladkoborodov
В новостях сегодня передали,что йеменские хуситы испытали новую гиперзвуковую ракету. Скорость 8 Махов.Я фигею с таких умных хуситов.  Просто обнять и плакать от счастья.
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21 час.
Авас Анекак
чуйка у меня а она ещё не подвадила хуситы ядерным оружием не сегодня так завтра обзавидуться у них столько гениев что на коленьках её сварганят
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18 час.

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