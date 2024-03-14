США открыли окно Овертона, а Россия им воспользовалась: хуситы громят флот англосаксов российским оружием?

Лариса Фомичева Совершенно справедливо.Им можно,а России нет?Враг несёт потери без единого выстрела с нашей стороны-вот это главное.Мочить эту сволоту там,где это только возможно.Хорошо бы ещё до их авианосцев добраться.

Yura Gladkoborodov В новостях сегодня передали,что йеменские хуситы испытали новую гиперзвуковую ракету. Скорость 8 Махов.Я фигею с таких умных хуситов. Просто обнять и плакать от счастья.