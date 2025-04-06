Наталья Подольская исполнила мечту — снялась с любимым мужчиной

Артистка грезила об этом с детства. Наталья Подольская — востребованная артистка. Певица ездит по стране с концертами, записывает новые песни, а накануне призналась, что исполнила мечту детства, побывал в качестве приглашенной звезды на шоу «Поле чудес».
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