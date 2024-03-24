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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» должен костьми ложиться. С бразильским «Зенитом» можно играть». Заварзин о Кубке

«Спартак» и «Зенит» проведут два матча в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. – У «Спартака» впереди домашние матчи с «Уралом» в чемпионате и «Зенитом» – в Кубке России.

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