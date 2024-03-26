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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атланта» совершила самый крупный камбек в клубной истории, победив «Бостон» после «-30»

«Атланта» совершила самый крупный камбек в клубной истории, победив «Бостон» после «-30»

«Хоукс» удалось выиграть у «Селтикс» в домашнем матче, уступая по ходу встречи 30 очков – 120:118. В нынешнем розыгрыше НБА «Атланта» стала первой, кому удалось победить после «-30».

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