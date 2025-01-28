Врач Скакун: пять упражнений для сохранения осанки можно выполнять за столом

Существует пять упражнений для поддержания здоровой осанки, которые можно выполнять, сидя за столом, рассказал врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.
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