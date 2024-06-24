В Красной Горбатке дерево угрожало падением на дом с пятью маленькими детьми

Во Владимирской области дерево угрожало серьезной опасностью для семьи с пятью маленькими детьми. Ранее «Владимирские новости» сообщали об опасных ситуациях с участием деревьев, в Коврове на улице Малеева упало большое дерево, тем самым перегородило проезжую часть и повисло на проводах.