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Владимирские новости

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В Красной Горбатке дерево угрожало падением на дом с пятью маленькими детьми

В Красной Горбатке дерево угрожало падением на дом с пятью маленькими детьми

Во Владимирской области дерево угрожало серьезной опасностью для семьи с пятью маленькими детьми. Ранее «Владимирские новости» сообщали об опасных ситуациях с участием деревьев, в Коврове на улице Малеева упало большое дерево, тем самым перегородило проезжую часть и повисло на проводах.

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