Россиянка показала «взрослый» косплей на Нико Робин из аниме One Piece Ранее рос...

Россиянка показала «взрослый» косплей на Нико Робин из аниме One PieceРанее российская косплеерша Kalinka Fox закосплеила Нами из One Piece, а теперь снялась в образе Нико Робин, другого центрального персонажа культовых аниме-сериала и манги.
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