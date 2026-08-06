Зачистка Ютуба

Масштабные зачистки в YouTube и охота за сетями влияния во втором квартале 2026 годаКоманда Google Trust & Safety опубликовала свежий бюллетень по борьбе с координированными операциями влияния за апрель, май и июнь 2026 года.
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