Человеческие ткани имеют замысловатые трехмерные формы, тесно связанные с их функциями. Традиционные подходы тканевой инженерии с трудом воспроизводят некоторые из этих структур, особенно с комплексной кривизной и другими замысловатыми особенностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым