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В Госдуме предложили запретить импорт пива из «недружественных» стран

В Госдуме предложили запретить импорт пива из «недружественных» стран

Представители комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению предложили включить импортное пиво и пивные напитки в перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу из стран, считающихся «недружественными» С обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину выступил глава комитета Алексей Диденко.

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