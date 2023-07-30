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Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Загитова показала работу над чертежами: «Знакомьтесь. Алина-проектировщик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей новой деятельности. Спортсменка выложила в телеграм-канале видео, на котором разбирает бумаги с чертежами.

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