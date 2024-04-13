«Обдурил кучу женщин»: от кого на самом деле родила дочь Кеосаяна и Хмельницкой

29-летняя Александра оказалась замешана в скандале. Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян LEGION-MEDIAВ конце зимы Тигран Кеосаян поделился новостью о том, что его дочь Александра от брака с Аленой Хмельницкой впервые стала мамой.