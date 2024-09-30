Власти Израиля одобрили новый этап операции в Ливане

Кабинет безопасности Израиля одобрил следующий этап военной операции в Ливане, пишет портал Ynet. В кабинет по вопросам безопасности Израиля входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министры обороны Йоав Галант, юстиции Ярив Левин, иностранных дел Эли Коэн, внутренних дел и здравоохранения Арье Дери, национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, финансов Бецалель Смотрич и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии