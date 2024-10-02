Самокатные полицейские будут ловить нарушителей на частных электросамокатах.В Екатеринбурге могут создать полк самокатной полиции, чтобы ловить нарушителей на частных электросамокатах, сообщает ЕАН, ссылаясь на директора по развитию "Step.