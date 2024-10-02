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В Екатеринбурге могут создать полк самокатной полиции

В Екатеринбурге могут создать полк самокатной полиции

Самокатные полицейские будут ловить нарушителей на частных электросамокатах.В Екатеринбурге могут создать полк самокатной полиции, чтобы ловить нарушителей на частных электросамокатах, сообщает ЕАН, ссылаясь на директора по развитию "Step.

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