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В Госдуме предложили платить компенсацию владельцам пострадавших от ЧС дач

В Госдуме предложили платить компенсацию владельцам пострадавших от ЧС дач

Владельцам дач, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предложено получать финансовые компенсации. Такой законопроект был разработан депутатами Оренбургского областного собрания и доступен в электронной базе данных Госдумы.

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