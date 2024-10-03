В Госдуме предложили платить компенсацию владельцам пострадавших от ЧС дач

Владельцам дач, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, предложено получать финансовые компенсации. Такой законопроект был разработан депутатами Оренбургского областного собрания и доступен в электронной базе данных Госдумы.
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