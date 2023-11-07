В Турции опровергли сообщения о договоренности по приему беженцев

REUTERS/Yasser Qudih Появившаяся в интернете информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о платном размещении на турецкой земле миллиона палестинских беженцев, является ложной.