В Турции опровергли сообщения о договоренности по приему беженцев

REUTERS/Yasser Qudih Появившаяся в интернете информация о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о платном размещении на турецкой земле миллиона палестинских беженцев, является ложной.
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