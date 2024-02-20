Необеспеченная бумажка: чем на самом деле подкреплён доллар?

Доллар всё чаще называют необеспеченной бумажкой, вложения в которую несут в себе высокие риски. Время доминирования США в сфере мировой экономики подходит к концу, а значит скоро национальная валюта штатов обвалится, что приведёт к денежным потерям со стороны инвесторов.
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