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CFTC становится главным крипторегулятором США: при Майкле Селиге агентство готовит собственные правила для цифровых активов

CFTC становится главным крипторегулятором США: при Майкле Селиге агентство готовит собственные правила для цифровых активов

Администрация Дональда Трампа продолжает менять подход США к регулированию цифровых активов, делая Commodity Futures Trading Commission (CFTC) одним из ключевых органов в новой криптополитике.

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