Степашин: Победа в СВО и укрепление безопасности - ключевые задачи России

Бывший председатель правительства Сергей Степашин обозначил ключевые цели России: победа в Специальной военной операции на Украине, усиление обороноспособности и решение демографических и социальных вопросов, озвученных президентом Владимиром Путиным.
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