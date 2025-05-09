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Степашин: Победа в СВО и укрепление безопасности - ключевые задачи России

Степашин: Победа в СВО и укрепление безопасности - ключевые задачи России

Бывший председатель правительства Сергей Степашин обозначил ключевые цели России: победа в Специальной военной операции на Украине, усиление обороноспособности и решение демографических и социальных вопросов, озвученных президентом Владимиром Путиным.

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