С ЗАБОТОЙ о наших детях

ЗАБОТА´, которая продлится до 1 октября текущего года.Летняя занятость - это отличная возможность попробовать себя в незнакомой профессии, приобрести бесценный опыт, знания, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей деятельности!Основной целью программы является полезный досуг и отдых детей и подростков в период летней .