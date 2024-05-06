С ЗАБОТОЙ о наших детях

ЗАБОТА´, которая продлится до 1 октября текущего года.Летняя занятость - это отличная возможность попробовать себя в незнакомой профессии, приобрести бесценный опыт, знания, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей деятельности!Основной целью программы является полезный досуг и отдых детей и подростков в период летней .
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