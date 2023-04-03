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«Коммерсантъ»: подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского жительницу Петербурга Дарью Трепову объявили в розыск

«Коммерсантъ»: подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского жительницу Петербурга Дарью Трепову объявили в розыск

Полиция объявила в розыск 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову, которая, по версии следствия, принесла второго апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурга коробку с предположительно заминированным бюстом.

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