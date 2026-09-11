В Волгоградской области пресечена противоправная деятельность двух жителей Городищенского района Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по Волгоградской области выявлена противоправная деятельность двух жителей Городищенского района.