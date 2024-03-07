Никого не хочу обвинять,но пазлы сами по себе складываются.Люди себя ведут ровно настолько,на сколько им позволяют.
Видимо,в консерватории надо что-то поправить...
Комментарии
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vagas Karlito
Точно отмечено, что там где знают что в любой ситуации власть встанет на сторону местного, там приезжие и не станут себя вести вызывающе, а предпочтут помалкивать! Без утрирования на пограничном восприятии зеро быть не должно! В пользу проживающих все быть обязано"!
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14 час.
Nikolia Vovchenko
А,можно расшифровать"там где знают что в любой ситуации власть встанет на сторону местного,..."
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13 час.
vagas Karlito
В данном случае понимаю так, гражданин получил гражданство после чего сподобился благодаря своим навыкам убить коренного гражданина! Значит изначально власть допустила ошибку приняв гражданство подобное и по сему он должен нести ответственность в двойне а не таким образом что за убийство почти ничего!
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11 час.
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