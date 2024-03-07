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Видимо,в консерватории надо что-то поправить...

Видимо,в консерватории надо что-то поправить...

Никого не хочу обвинять,но пазлы сами по себе складываются.Люди себя ведут ровно настолько,на сколько им позволяют.

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Комментарии
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vagas Karlito
Точно отмечено, что там где  знают что  в любой ситуации  власть  встанет на сторону местного, там  приезжие и не станут себя вести  вызывающе, а предпочтут помалкивать! Без утрирования  на пограничном  восприятии зеро быть не должно! В пользу  проживающих все быть  обязано&quot;!
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14 час.
Nikolia Vovchenko
А,можно  расшифровать&quot;там где знают что в любой ситуации власть встанет на сторону местного,...&quot;
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13 час.
vagas Karlito
В данном случае  понимаю так, гражданин   получил гражданство  после чего сподобился благодаря своим  навыкам убить коренного гражданина! Значит изначально  власть допустила ошибку приняв гражданство подобное и по сему  он должен нести ответственность в двойне  а не  таким образом  что за убийство почти ничего!
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11 час.

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