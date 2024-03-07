Видимо,в консерватории надо что-то поправить...

vagas Karlito

Точно отмечено, что там где знают что в любой ситуации власть встанет на сторону местного, там приезжие и не станут себя вести вызывающе, а предпочтут помалкивать! Без утрирования на пограничном восприятии зеро быть не должно! В пользу проживающих все быть обязано"!