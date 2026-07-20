БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стальная печаль: «Ломовые» цены взлетели — но до звездного часа металлургии всё так же далеко

Стальная печаль: «Ломовые» цены взлетели — но до звездного часа металлургии всё так же далеко

Хотя металлолом и подскочил в цене, спрос на вторсырье долгим не будет Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС В России неожиданно вырос спрос на металлолом — в конце июня средняя цена на него поднялась до 18,25 тыс.

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Владимир Соловьев
Две иглы всадила в себя Россия: нефтяную и технологическую западную, без которой производство просто цеха без наполнения!
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