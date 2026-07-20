Стальная печаль: «Ломовые» цены взлетели — но до звездного часа металлургии всё так же далеко

Хотя металлолом и подскочил в цене, спрос на вторсырье долгим не будет Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС В России неожиданно вырос спрос на металлолом — в конце июня средняя цена на него поднялась до 18,25 тыс.