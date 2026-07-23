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Царьград

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Бывший милиционер осужден за 5 убийств в составе банды киллеров

Бывший милиционер осужден за 5 убийств в составе банды киллеров

Свердловский областной суд подтвердил законность приговора, вынесенного Железнодорожным районным судом Екатеринбурга в отношении бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района города 1969 года рождения Владимира Семенюка.

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