Бывший милиционер осужден за 5 убийств в составе банды киллеров

Свердловский областной суд подтвердил законность приговора, вынесенного Железнодорожным районным судом Екатеринбурга в отношении бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района города 1969 года рождения Владимира Семенюка.
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