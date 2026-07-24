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Царьград

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Губернатор Соколов: 6 человек погибли в результате удара ВСУ по заводу в Кирове

Губернатор Соколов: 6 человек погибли в результате удара ВСУ по заводу в Кирове

Подтверждена информация о гибели людей в результате удара ВСУ по заводу в Кирове. Смертельные травмы получили 6 человек, в общей сложности пострадали 32 человека, сообщил губернатор Соколов.

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