Фанаты «Осасуны» скандировали «на хер «Реал» до, во время и после матча с «Мадридом». «Подавляющее большинство» называло Винисиуса «недоумком» после желтой, утверждает репортер

Репортер Франсиско Мануэль Ариас Лопес подробно описал все скандирования, которые были направлены против мадридского «Реала» и лично против вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора во время матча 29-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (2:4).
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