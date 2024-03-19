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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Фанаты «Осасуны» скандировали «на хер «Реал» до, во время и после матча с «Мадридом». «Подавляющее большинство» называло Винисиуса «недоумком» после желтой, утверждает репортер

Репортер Франсиско Мануэль Ариас Лопес подробно описал все скандирования, которые были направлены против мадридского «Реала» и лично против вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора во время матча 29-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» (2:4).

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