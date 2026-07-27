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Всё о женщинах

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25 тысяч — это базовый минимум: сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

25 тысяч — это базовый минимум: сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

Собрать первоклассника в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей, считают эксперты. Стоимость полного набора для подготовки ребенка к учебному году в столице выросла за последние два года на 4,7 процента.

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