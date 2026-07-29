Версия семьи задержанного по делу гибели учёного Зезина: «Называли террористами и угрожали палками»

Супруга нападавшего на ученого РАН заступилась за мужа.13 июля директор аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным проводил осмотр опытных участков в поселке Исток.
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