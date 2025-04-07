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Pravda.Ru: цвет яичной скорлупы не влияет на их пользу

Pravda.Ru: цвет яичной скорлупы не влияет на их пользу

Цвет яичной скорлупы может быть белым или коричневым в зависимости от породы курицы, при этом они содержат одинаковое количество белков, жиров, витаминов и минералов, если птицы получали одинаковое питание, поэтому оттенок не влияет на их пользу.

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