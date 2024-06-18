Единственный соперник выходит из гонки: Новым генсеком НАТО станет Рютте - нидерландские СМИ

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО, в ближайшем времени его кандидатуру поддержит президент Румынии, который являлся его единственным соперником в борьбе за этот пост, сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники.
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