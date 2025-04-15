БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий

США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий

Анна КРЯЖЕВА  В начале марта прошла предварительная информация о том, что в Казахстан прибудут американские специалисты в области биологии из агентства DTRA Министерства обороны США, чтобы провести курс обучения сотрудников Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ-3) Алматы.

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