США продолжают опутывать Казахстан паутиной ядовитых биолабораторий

Анна КРЯЖЕВА В начале марта прошла предварительная информация о том, что в Казахстан прибудут американские специалисты в области биологии из агентства DTRA Министерства обороны США, чтобы провести курс обучения сотрудников Центральной референтной лаборатории (ЦРЛ-3) Алматы.
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